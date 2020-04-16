كورونا ينجح بما فشلت فيه وزارة النقل.. الطائر الأخضر يظهر “مؤقتًا” في مطارات أوروبا بعد غياب سنوات

2020/04/16 | 09:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعد غياب لـ5 سنوات وبفضل “كورونا” ظهر شعار الخطوط الجوية العراقية في مطارات أوروبا أخيرًا، بعد قرار رفع الحظر الجزئي عن الطيران العراقي في أوروبا، للسماح بإعادة العراقيين العالقين هناك.ومساء أمس الاربعاء، ظهر الطائر الأخضر في شاشات العرض التابعة لمطار برلين تيجل في ألمانيا بعد أن هبطت الطائرة العراقية لهذه الرحلة […]

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