يوتيوب تطلق أداة لتصميم الفيديوهات الإعلانية القصيرة

2020/04/16 | 09:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لو كنت ممن يرغبون بتصميم فيديو إعلاني لشركتك أو منتجك ونشره على يوتيوب أو استخدامه في حملة إعلانية، فإن يوتيوب لديها أداة لعمل ذلك بكل بساطة وبدون الحاجة لخبرات في التصميم.

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