الصين ترسل مساعدات طبية الى سوريا للتصدي لـ”كورونا”

2020/04/16 | 09:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت إلى مطار دمشق الدولي، اليوم الخميس، دفعة مساعدات طبية مقدمة من الصين لسوريا، خاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وعبر فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين، في تصريح للصحفيين بمطار دمشق الدولي، عن تقدير بلاده لمواقف الصين إلى جانب سوريا و”للمساعدات الطبية المقدمة للشعب السوري والتي تمثل تعبيرا حقيقيا عن حرص جمهورية الصين […]

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