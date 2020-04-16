العراق يعلن اطلاق سراح 16 الف متهم للتقليل من مخاطر كورونا

2020/04/16 | 09:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مجلس القضاء الاعلى يوم الخميس عن احصائية المتهمين الذين تم اطلاق سراحهم من اجل الحيلولة دون تفشي فيروس كورونا في السجون العراقية.

وقال المجلس في بيان اليوم انه بخصوص دوام المحاكم الجزائية خلال فترة الحظر وبغية التقليل من مخاطر ڤايروس كورونا فقد بلغ عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم لغاية تاريخ ١٥ نيسان ٢٠٢٠ (١٦٠٤٥) .

وشرع العراق ومنذ تفشي فيروس كورونا المستجد باطلاق سراح الموقوفين والمتهمين.

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