صور ووثائق.. أكثر من 30 طناً من المستلزمات الطبية عالقة في الصين بعد تبرع تجار بها للعراق

2020/04/16 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

ناشد عدد من التجار العراقيين المتعاملين مع الصين، الخميس (16 نيسان 2020)، لنقل أكثر من 30 طناً من المستلزمات الطبية إلى العراق، تبرع بها التجار للمساعدة في التصدي لفيروس كورونا.

بغداد اليوم

اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، ان العراق واجه فيروس كورونا بكل شجاعة، فيما أشار الى أن اللجنة العليا تناقش فتح حظر التجوال لساعات معينة.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال اجتماع اللجنة العليا للصحة والسل

بغداد اليوم- متابعة

يحتاج الكثير من المرضى المصابين بفيروس كورونا إلى تلقي العلاج في وحدة العناية المركزة داخل أحد المستشفيات، وذلك في شتى أرجاء العالم.

وتتواصل الجهود داخل وحدة العناية المركزة في المستشفى من أجل إنقاذ حياة مريض، وبمساعدة معدات

بغداد اليوم - متابعة

استغرب مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاربعاء (15 نيسان 2020)، السعي لمكافحة فيروس كورونا باستخدام المبيدات الحشرية، وفيما أشار الى أنه من الخطأ ارتداء الكفوف والكمامات في كل مكان، كشف عن انتقال الفيرو

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