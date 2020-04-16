كتلة اياد علاوي تحدد موقفها من المشاركة بحكومة الكاظمي وتكشف تفاصيل اجتماعها معه

2020/04/16 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكد كاظم الشمري رئيس كتلة "ائتلاف الوطنية"، بزعامة اياد علاوي، الخميس (16 نيسان 2020)، أن ائتلافهم أول من دعا الى ترشيح رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، منذ إعلان استقالة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي.





وقال الشمري في تصريح صحفي، إن "ائتلاف الوطنية ممثلاً بزعيمه إياد علاوي، هو من أول القوى التي دعمت ترشيح الكاظمي في وقت مبكر، ومنذ الأيام الأولى لاستقالة حكومة عادل عبد المهدي".





وأضاف: "عقدنا اجتماعاً رسمياً مع الكاظمي بعد تكليفه وطرحنا عليه مجموعة من الأفكار، وهو من جانبه قدم لنا تصوراً كاملاً عن كيفية تشكيل حكومته، إضافة إلى الحراك السياسي الموجود حالياً والمساعي المتعلقة بتشكيل هذه الحكومة".

وأشار إلى أن "ائتلاف الوطنية منح الكاظمي الحرية الكاملة في اختيار وزرائه، وطلبنا منه عدم الرضوخ لضغوط القوى السياسية في التشكيل".





ورأى أن "الكاظمي كان مقنعاً في طرح تصوراته بشأن تشكيلته الحكومية وما يريد أن يفعل"، داعياً "بقية الكتل والشركاء السياسيين إلى أن يرفعوا أيديهم عن المكلف ومنحه بالفعل الحرية الكاملة في اختيار فريقه الوزاري والوقوف معه في هذه المرحلة الحرجة، فهو ليس خيار صناديق الاقتراع بل هو خيار أزمة، ولذلك علينا أن ندعمه بقوة لا أن نخلق الأزمات أمامه".





وكان رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، قد أعلن، أمس الاربعاء، إكمال كابينته الوزارية والدخول بمرحلة التفاوض عليها.

وقال الكاظمي، في مقابلة صحفية، نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، إن "أسماء أعضاء الكابينة الحكومية أصبحت جاهزة الآن، وأنا بصدد التفاوض مع الكتل السياسية بشأن ذلك من أجل تمريرها داخل قبة البرلمان بأسرع وقت حتى أتمكن من بدء العمل طبقاً للأولويات الضاغطة".

ودعا "الكتل السياسية إلى التعاون لعبور الأزمة الحالية طالما أن حكومتي لها هدف محدد وهو التهيئة للانتخابات المبكرة، بالإضافة إلى التصدي بحزم إلى التحديات الطارئة التي لم تكن متوقعة حتى قبل شهرين وهي فيروس كورونا، وما بات يشكله من تهديد حقيقي لكل شعوب العالم، والأزمة الاقتصادية التي تمثلت بانخفاض حاد لأسعار النفط، وهو ما يتطلب منا اتخاذ إجراءات حازمة وقوية من أجل عبور هذه الأزمة".

وفي يوم الخميس الماضي، كلف الرئيس برهم صالح، الكاظمي، بتشكيل الحكومة بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي، اعتذاره عن المهمة لأسباب "داخلية وخارجية" لم يفصح عنها.

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