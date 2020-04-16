قوة للحشد والجيش تنفذ عملية امنية في صحراء الانبار

2020/04/16 | 09:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة مشتركة من اللواء 27 بالحشد الشعبي والجيش، الخميس، عملية امنية في صحراء الانبار للبحث عن خلايا جماعة "داعش" الوهابية....

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