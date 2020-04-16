ما رأيكم.. هل أثر استشهاد سليماني والمهندس على المقاومة؟

2020/04/16 | 09:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى العديد من الخبراء أن اغتيال القائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبومهدي المهندس لا يعني اغتيال المنظومة الفكرية للمقاومة، والدليل أن المقاومة العراقي...

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