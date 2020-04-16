أتلتيك بلباو يتوصل الى اتفاق مع لاعبيه بشأن خفض رواتبهم

2020/04/16 | 09:36 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون الحسم من الراتب السنوي بنسبة 17 في المئة في حال استحالة استكمال المنافسات

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