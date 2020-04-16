شاهد: أبل تطلق “الأيفون” الجديد منخفض الثمن (فيديو)

2020/04/16 | 09:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت شركة أبل، إطلاق هاتفها الجديد منخفض الثمن، والذي يعد الجيل الثاني من هاتف “آيفون إس إي”، الذي أطلقته أول مرة عام 2016.وتم تزويد الهاتف الجديد بشاشة من نوع Retina HD بحجم 4.7 بوصة، كما تم إعادة خاصية Touch ID، وسيصل سعر الهاتف لنحو 399 دولار.كما وسيكون متاحًا في ثلاث […]

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