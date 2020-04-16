الحوار_المتمدن #نبيل_عودة - نبيل عودة - نبذة عن كتابي -عرب جيدون- و-جنود الظلال- تاليف: هيلل كوهن

2020/04/16 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة نبذة عن كتابي "عرب جيدون" و"جنود الظلال" تاليف: هيلل كوهنكتاب "عرب جيدون" للباحث في معهد ترومان في جامعة تل ابيب الدكتور هيلل كوهين، يتناول احد اكثر المواضيع أهمية في علاقة الدولة اليهودية مع مواطنيها العرب.



الاسم الكامل للكتاب "عرب جيدون -المخابرات الإسرائيلية والعرب في إسرائيل: وكلاء ومشغلين، متعاونين ومتمردين، اهداف وأساليب".



أهمية كتابه هو البحث بأسلوب أكاديمي مسألة راهنة أكثر من أي وقت م......

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