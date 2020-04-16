2020/04/16 | 09:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة وافق مجلس صندوق النقد الدولي على تعليق مدفوعات خدمة الديون لـ25 دولة عضوا فيه، من ضمنها دولتان عربيتان، وذلك لمساعدة هذه الدول على مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال الصندوق، إنه تمت الموافقة على تعليق خدمة الديون لهذه الدول لمدة 6 أشهر كمرحلة أولية، على أن يتخذ قرارا مشابها بخصوص 4 دول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقد الدولي يعلن الموافقة على تأجيل دفع أقساط الديون المترتبة على 25 دولة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقد الدولي يعلن الموافقة على تأجيل دفع أقساط الديون المترتبة على 25 دولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).