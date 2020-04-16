سلفة عاجلة للموظفين المحالين على التقاعد

2020/04/16 | 09:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةطالبت اللجنة المالية في مجلس النواب، الخميس، هيئة التقاعد العامة بصرف سلفة عاجلة للموظفين، الذين أحيلوا على التقاعد مطلع العام الحالي.وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري، إن "تأخر معاملات هؤلاء الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد مطلع هذا العام؛ كان بسبب ظروف حظر التجوال، إضافة الى التقصير الحاصل من دوائرهم في عدم إكمال معاملاتهم بأسرع وقت".وبين الجبوري، أن "اللجنة دعت هيئة التقاعد العامة الى صرف سلفة عاجلة الى هؤلاء الموظفين المحالين على التقاعد وتتم تغطيتها مستقبلاً من قبلهم"، من دون تحديد مقدار مبلغ هذه السلفة".وتطرق الجبوري، الى "تخصيصات وزارة الصحة، التي وصفها بأنها "قليلة ولا تناسب حجم الخطر والمشكلة، إلا أن "الانخفاض الكبير في أسعار النفط تسبب في حصول أزمة مالية ومن ثم التقصير باتجاه تمويل القطاع الصحي في البلد"، منبهاً على "التبرعات العينية والمادية، التي وصلت من بعض البنوك والتجار وغيرها والتي غطت جزءا كبيرا من الاحتياجات بصورة جيدة".وكانت اللجنة المالية قد قدمت ثلاثة مقترحات لتأجيل انفكاك الموظفين المحالين على التقاعد.

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