المرأة التي اكتشفت النسخة الأولى لفيروس كورونا عام 1960.. ماذا تعرف عنها؟

2020/04/16 | 10:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سلط تقرير أميركي الضوء على امرأة دخلت عالم الفيروسات وهي لم تكمل دراستها بعد قبل ان تحصل على شهادة الدكتوراه تدريجيًا، جوون الميدا وهي العالمة التي اكتشفت أونل نسخة من فيروس كورونا عام 1960.كانت ألميدا ابنة سائق حافلة اسكتلندي، وهي الشخص الذي اكتشف أول أنواع فيروس كورونا التي تصيب الإنسان، […]

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