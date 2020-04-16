عاجل... صحة الديوانية تعلن عدم تسجيل إصابة جديدة بكورونا

2020/04/16 | 10:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة الديوانية، اليوم الخميس، عدم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "لم يتم اليوم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الديوانية.

وأضافت أنه "تم إرسال 50 عينة لأشخاص ملامسين وهي بانتظار النتائج"، مبينة أن "العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا 11 إصابة، تماثلت خمس منها للشفاء وحالة وفاة واحدة، وخمسة حالات تخضع للعلاج حاليا".

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