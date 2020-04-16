مجلس القضاء يطلق سراح 16 الف متهم للتقليل من مخاطر كورونا

2020/04/16 | 10:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، عن احصائية المتهمين الذين تم اطلاق سراحهم من اجل الحيلولة دون تفشي فيروس كورونا في السجون.

وذكر المجلس في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بخصوص دوام المحاكم الجزائية خلال فترة الحظر وبغية التقليل من مخاطر فيروس كورونا فقد بلغ عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم لغاية تاريخ ١٥ نيسان ٢٠٢٠ (١٦٠٤٥) ".

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