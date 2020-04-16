تعليق مثير للحوثي على مضايقة الزوارق الايرانية لسفن حربية أميركية

2020/04/16 | 10:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن “محمد علي الحوثي”، على مزاعم مضايقة الزوارق الايرانية لسفن البحرية الأميركية في مياه الخليج.وكتب الحوثي في تغريدة ساخرة على تويتر: “يجب أن تبتعد الزوارق الايرانية عن سفن خفر السواحل الاميركية وان تطبق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا هاهاها”.وكان الجيش الأمريكي، زعم يوم أمس، بأن 11 زورقا ايرانيا، نفذت عمليات […]

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