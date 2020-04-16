إيران سعيدة بانخفاض إصابات كورونا في العراق

2020/04/16 | 10:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي، ان الشعب الايراني سعيد لانخفاض عدد الاصابات بفيروس كورونا في العراق وتماثل المصابين به للشفاء.وكتب السفير مسجدي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ان “الاخبار الواردة عن انخفاض اعداد المصابين بفيروس كورونا في العراق وتعافي اولئك الذين اصيبوا بالفيروس تجعل الشعب الايراني سعيدا”.واعرب السفير الايراني عن […]

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