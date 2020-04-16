الصحة العالمية: زيادة الشفاء من كورونا في العراق يعود لسببين

2020/04/16 | 10:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت منظمة الصحة العالمين سببين وراء زيادة حالات الشفاء من فيروس كورونا في العراق، فيما شددت على ضرورة استمرار الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس.

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