أمانة بغداد: إيقاف الجباية انعكس سلباً على ملف الخدمات

2020/04/16 | 10:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت أمانة بغداد، اليوم الخميس، أن إيقاف الجباية بسبب الظروف الحالية انعكس سلباً على ملف الخدمات.

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