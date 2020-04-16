شبيهة ’’أنجيلينا جولي’’ تصاب بفيروس كورونا في إيران

2020/04/16 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام، بإصابة شبيهة نجمة هوليوود، أنجيلينا جولي، الشابة الإيرانية، فاطمة خويشوند، الملقبة بـ"سحر تبر"، بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة "إيران إنترناشنال"، إن "فاطمة البالغة من العمر 21 عاما موجودة حاليا في السجن بالعاصمة الإيرانية طهران".

وأضافت أنه "تم نقلها إلى مستشفى سينا بعد تدهور حالتها بالكامل وفتك الفيروس برئتيها، حيث أكد الطبيب على ضرورة بقائها تحت المراقبة لخطورة وضعها".

واعتقلت السلطات الأمنية فاطمة خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد أن وجهت لها تهم "الترويج للعنف ونشر الإباحية وتشجيع الشباب على الفساد"، التي قد تصل عقوبة المدانين بها إلى الإعدام.

تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا تسبب بإصابة 76389 شخصا ووفاة 4777 آخرين في إيران، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة في البلاد.

بغداد اليوم- بغداد

ناشد عدد من التجار العراقيين المتعاملين مع الصين، الخميس (16 نيسان 2020)، لنقل أكثر من 30 طناً من المستلزمات الطبية إلى العراق، تبرع بها التجار للمساعدة في التصدي لفيروس كورونا.

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بغداد اليوم

اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، ان العراق واجه فيروس كورونا بكل شجاعة، فيما أشار الى أن اللجنة العليا تناقش فتح حظر التجوال لساعات معينة.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال اجتماع اللجنة العليا للصحة والسل

بغداد اليوم- متابعة

يحتاج الكثير من المرضى المصابين بفيروس كورونا إلى تلقي العلاج في وحدة العناية المركزة داخل أحد المستشفيات، وذلك في شتى أرجاء العالم.

وتتواصل الجهود داخل وحدة العناية المركزة في المستشفى من أجل إنقاذ حياة مريض، وبمساعدة معدات

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