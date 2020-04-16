المالية النيابية تكشف عن سببن يؤخران إنهاء معاملات المحالين للتقاعد وتطالب بصرف سلف عاجلة لهم

2020/04/16 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، الخميس (16 نيسان 2020)، عن ابرز أسباب تأخر انجاز معاملات المو...





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