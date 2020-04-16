وجهت نداءً للمديرية.. منتسب في الدفاع المدني ينقذ حياة امرأة في كربلاء

2020/04/16 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

اعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء، الخميس (16 نيسان 2020)، قيام أحد المنتسبين في المديرية بانقاذ حياة إمرأة والتكفل بعلاجها.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "إحدى المواطنات وجهت نداءً إلى مديرية الدفاع المدني، وقام المفوض (ايمن سعدون مطشر) بالاستجابة الفورية للمرأة وذهب مسرعاً لأنقاذها وإرسالها للمستشفى لانها تعاني من وعكة صحية".

واضاف البيان أنه "تم الانتقال لبيت المواطنة وهي من سكنة منطقة الإبراهيمية مع عجلة الإسعاف وجرى نقلها لمستشفى الإمام الحجة الاهلي، بعد أن أجري الكادر الطبي الفحوصات اللازمة لها وتكفل المنتسب بكافة مصاريف العلاج إضافة لتوفير سلة غذائية لها".

بغداد اليوم- متابعة

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وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في

بغداد اليوم- ديالى

أوضحت دائرة صحة محافظة ديالى، الخميس (16 نيسان 2020)، امكانية إعادة افتتاح المساجد والمراقد والمطاعم خلال شهر رمضان مع الانحسار المستمر لمعدل الاصابات بفيروس كورونا والتي بلغت اليوم 15 وسجلت امس 22 حالة وقبلها 26 اول من

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وقال الياسري في وثيقة مرسلة الى سلطة الطيران، وحصلت (بغداد اليوم)، على نسخه منها، "نرجو الإستمرار بغلق مطار النجف بالكامل وتحويل

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