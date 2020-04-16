صحيفة: السعودية تقترب من شراء نادي نيوكاسل الإنكليزي

2020/04/16 | 10:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة تلغراف البريطانية إنه تم إبلاغ الدوري الممتاز بمحاولة السعودية لشراء نادي نيوكاسل.

وتحاول المملكة شراء النادي عن طريق عرض قدمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بلغ 340 مليون جنيه إسترليني (نحو 420 مليون دولار).

وبموجب العقد الذي من المقرر أن يمضيه الجانبان بعد الاتفاق على تفاصيله، سيحصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة 80 في المئة في النادي.

وسيتم تقسيم النسبة المتبقية البالغة 20 في المئة إلى النصف بين شركة تابعة لشركة أماندا ستافيلي والإخوان رويبين، ديفيد وسيمون، اللذين هم جزء من ثاني أغنى عائلة في المملكة المتحدة.

ويُعتقد أن ياسر الرميان، محافظ الصندوق السعودي للاستثمار، وستافيلي وجيمي رويبين، قد تم تعيينهم كمديرين محتملين للنادي.

ولم يعلق نيوكاسل بعد على الخبر الذي تم تداوله قبل ثلاثة أشهر في بريطانيا، لكن رئيس نيوكاسل ستيف بروس نفى أن يكون على علم بأي صفقة في هذا الاتجاه.

بروس قال حينما سئل عن الموضوع وقتها "لو كان هناك شيء لأخبرني المدير الإداري"، ثم أضاف مؤكدا "لدي علاقة طيبة معه ولا أعتقد أنه سيخفي عني أمرا كهذا".

ونيوكاسل يونايتد، ‏هو نادي كرة قدم إنكليزي ينشط في الدوري الممتاز بعد صعوده من دوري الدرجة الأولى القديم في عام 2010.

نيوكاسل يعتبر سابع أكثر الأندية الإنكليزية تحقيقاً للبطولات.

تأسس عام 1892 بدمج ناديي نيوكاسل إيست إند مع نيوكاسل وست إند، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن يلعب في ملعبه الخاص سانت جيمس بارك، وهو أحد أكبر ملاعب بريطانيا.

والمنافس المحلي التقليدي للنادي هو نادي سندرلاند، بالإضافة إلى ميدلزبره. وفي عام 1904 ارتدى لاعبو الفريق زي نيوكاسل المعروف الأبيض والأسود لأول مرة بعد أن كانت ألوان الفريق هي الأحمر والأبيض.

ومن أشهر من لعب لصالح فريق نيوكاسل آلان شيرر الذي يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف سجلت في الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 260 هدفاً.

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