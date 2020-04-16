ماذا يحدث لأجسادكم عند شرب الماء مع الليمون على الريق؟

2020/04/16 | 10:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدكتورة يلينا كالان، خبيرة التغذية، أن شرب الماء مع الليمون على الريق، يفيد في تخفيض الوزن وتنظيف الجسم من السموم.وكتبت الخبيرة على موقعها في شبكة “إنستغرام”، “عندما نشرب الماء مع الليمون والمعدة فارغة، فإنه يحفز عملية إفراز الصفراء.وإذا كان في المعدة بقايا طعام، فإن الليمون والصفراء سيساعدان على هضمه.كما أن شرب الماء […]

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