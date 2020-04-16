النقل تعلن وصول ثلاثة جثامين لمواطنين عراقيين وافاهم الأجل في الهند

2020/04/16 | 10:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، عن وصول جثامين المواطنين العراقيين الذين توفاهم الاجل في مدينة دلهي (الهند) الى محطة مطار بغداد الدولي والبالغ عددهم (3) مواطنين.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “تم نقل الجثامين بعد استكمال كافة الاجراءات والموافقات الرسمية بالتنسيق مع مكتب الخطوط الجوية العراقية والسفارة العراقية […]

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