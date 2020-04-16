الحشد يطلق حملة تعفير واسعة في الديوانية والمرجعية ترسل 5 الاف سلة غذائية

2020/04/16 | 10:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي بالتعاون مع اللواء 21، امس الأربعاء، حملة تعفير واسعة في محافظة الديوانية، فيما قام بتوزيع 5 الاف سلة غذائية أرسلتها المرجعية الدينية كمساعدات للاهالي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن الحملة شملت تعفير وتعقيم احياء الثقلين والعسكري والفرات والاسكان وسط الديوانية، فضلا عن أحياء أخرى ظهرت

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