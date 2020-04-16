الحوار_المتمدن #عادل_عبد_الزهرة_شبيب - عادل عبد الزهرة شبيب - هل ينبغي أن تكون الدولة المدنية ... ديمقراطية ؟

2020/04/16 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الدولة المدنية هي تلك الدولة التي تحمي كل اعضاء المجتمع على اختلاف انتماءاتهم القومية او الدينية او الفكرية.



وتقوم الدولة المدنية على عدة مبادئ ينبغي توفرها والتي ان نقص احدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة والتي من اهمها :1) ان تقوم تلك الدولة على التسامح والسلام وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات بحيث تضمن حقوق جميع المواطنين .2) احترام حقوق الأفراد وأن لا يخضع أي فرد فيها لانتهاك......

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