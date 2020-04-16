وزارة النقل: وصول ١٦٠ عراقياً إلى بغداد قادمين من الهند

2020/04/16 | 10:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، وصول 160 مواطناً عراقياً إلى مطار بغداد الدولي قادمين من الهند.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام , أن 160 مواطناً عراقياً وصل إلى أرض مطار بغداد الدولي أغلبهم من الطلبة والمرضى على متن الطائرة B737/YI-ASQ التابعة لأسطول الناقل الوطني.وأضاف، أن هذه الرحلة تاتي ضمن “الرحلة الاستثنائية الخاصة” بإعادة

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