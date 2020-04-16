المواد غير المطلوبة في الامتحان النهائي للصف الثالث المهني

2020/04/16 | 10:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية، المواد والفصول غير المطلوبة في الامتحان النهائي للصف الثالث المهني للعام الدراسي 2019-2020.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، ان المواد الدراسية باللغة الكردية لمدارس كركوك تعتمد نفس الفصول والصفحات المحذوفة المذكورة في المواد الدراسية ذات العلاقة باختصاصي الإدارة وتجميع وصيانة الحاسوب .

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