ديبالا وروغاني يتعافيان من الكورونا

2020/04/16 | 11:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أنّ نجمي نادي ​يوفنتوس​ ​دانييلي روغاني​ و​باولو ديبالا​ قد أجريا فحصاً جديداً ل​فيروس كورونا​، وتبيّن أن النتيجة سلبية، ما يعني تعافيهما مبدئياً من الفيروس المُستجد.

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