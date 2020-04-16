شاهد: تدريسي من جامعة ذي قار يعلن توصل فريقه البحثي لـ”علاج كورونا”.. ويدعو لتجربته سريريًا

2020/04/16 | 11:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف أحد الاساتذة في كلية العلوم بجامعة ذي قار الدكتور خالد الفرطوسي عن توصله وفريقه البحثي لعلاج قد يكون فعالًا ضد فيروس كورونا، فيما ناشد الجهات المعنية والطبية في العراق إلى الانتقال لمرحلة التجربة السريرية.وظهر الفرطوسي وهو رئيس الفريق البحثي في مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، قائلًا انه “توصل وفريقه البحثي […]

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