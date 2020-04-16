2020/04/16 | 11:09 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة كربلاء: إصابة ثلاثة مواطنين فقط بكورونا عقب ارسال اكثر من 700 عينة للفحص على مدى اسبوع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/16 | 11:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء: إصابة ثلاثة مواطنين فقط بكورونا عقب ارسال اكثر من 700 عينة للفحص على مدى اسبوع) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كربلاء: إصابة ثلاثة مواطنين فقط بكورونا عقب ارسال اكثر من 700 عينة للفحص على مدى اسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).