بضوابط صارمة وأبواب مغلقة.. خبير صحي يحدد موعداً لاستئناف كرة القدم

2020/04/16 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد جيوفاني ريتزا اختصاصي الأمراض المعدية في الهيئة التقنية العلمية بإيطاليا أن منافسات كرة القدم قد تستأنف في غضون شهر من الآن ولكن خلف أبواب مغلقة وبضوابط صارمة.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد اجتمع مع لجنة علمية يوم أمس لإعداد بروتوكول خاص يُنظم مسألة عودة اللاعبين والموظفين إلى استئناف التدريبات في بداية شهر مايس.

ومن المتوقع أن يكون الهدف هو العودة للتدريبات بدايةً من 4 مايس بعد انتهاء فترة الحظر الشامل، على أن تعود المباريات بمنافسات الدوري الإيطالي في نهاية نفس الشهر، وهو الأمر المتوقع حدوثه في بقية الدوريات الأوروبية الكبرى مثل الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والدوري الألماني.

وقال ريتزا في تصريحاته :" في ظل الأوضاع الحالية لا يُمكن استئناف منافسات كرة القدم في وقتٍ قريب..ولكن يمكن أن تعود بعد شهر من الآن..إذا كان ذلك خلف أبواب مغلقة وبإجراءات صارمة".

واضاف:" كل إعادة افتتاح لمكانٍ ما في الوقت الحالي سيكون خطراً..ما يجب علينا عمله هو تقليل المخاطر قدر الإمكان..والاتحاد الإيطالي يُنظم مسألة تطبيق إجراءات طبية صارمة لتقليل المخاطر لأي شخص يعمل في المنظومة".

ومن المُقرر أن يتم اختبار اللاعبين بانتظام باستخدام مسحات واختبارات الدم للتحقق من عدم وجود نتائج إيجابية بفيروس كورونا وأن الصحة العامة بأمان.

وستبقى الفرق في معسكرات تدريبية مغلقة عند العودة للتدريبات لضمان إنهاء الموسم بأقل عدد من المشاكل الصحية ومراقبة العاملين عن كثب فيما تبقى من المنافسات.

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ويُفكر النادي الملك

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