أمطار وارتفاع بدرجات الحرارة في هذه المناطق.. التوقعات الجوية لليوم واليومين المقبلين

2020/04/16 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الخميس (16 نيسان 2020)، توقعاتها للحالة الجوية ...





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