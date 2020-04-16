الحكومة العراقية تبدأ بصرف رواتب الموظفين لشهر نيسان

2020/04/16 | 11:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات بإمكان الكثير من الموظفين استلام رواتبهم عبر أنظمة الدفع الإلكتروني من خلال مكاتب متعاقدة مع الدولة - صورة: فرانس برس

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