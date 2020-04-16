2020/04/16 | 11:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير الفتلاوي تلاشت الآمال وغاب التفاؤل بخطط العدالة في وزارة المالية اذ مازال الوزير في وادي والمحافظين في واد اخر ، فيما يعاني الشعب الويلات من كثرة الفساد وهدر المال...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية بين الفشل والازدواجية في توزيع الاموال!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية بين الفشل والازدواجية في توزيع الاموال!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).