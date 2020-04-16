رئيس كتلة يكشف لـ”العهد نيوز” موقف القوى الكردية من تكليف الكاظمي

2020/04/16 | 11:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجماعة الإسلامية الكردستانية سليم الشوشكي، أن الكتل الكردية ليس لديها أي تحفظ على شخصية رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، محذرا من تكرار سيناريو المكلف عدنان الزرفي مع المكلف الحالي مصطفى الكاظمي “. وقال الشوشكي في تصريح لـ العهد نيوز” اليوم الخميس إن “الكتل الكردستانية ليس لديها أي تحفظ على الكاظمي شريطة حفظ استحقاق […]

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