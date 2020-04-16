اخماد حريق في بناية “ماكس مول” في المنصور

2020/04/16 | 11:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق شب داخل الطابق الاخير لبناية / ماكس مول / في منطقة المنصور ببغداد .وجاء في بيان لوزارة الداخلية :” ان الطابق المحترق متخذ مخزنا للبضائع ، وتمت السيطرة واحاطة النيران ثم الاخماد المباشر في الدقائق الاولى لاندلاع الحريق ، مما كان له الاثر في تحجيم الخسائر المادية

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