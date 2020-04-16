المحاصصة “علنية” في حكومة الكاظمي.. وزاراتٌ لـ”سائرون” وبقية الأحزاب

2020/04/16 | 11:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمارس قوى مسلحة وسياسية عديدة ضغوطاً على رئيس الوزراء العراقي المكلف #مصطفى_الكاظمي لحجز وزارات في حكومته المنتظرة.وبحسب مشاركين في مفاوضات تشكيل #الحكومة_العراقية الجديدة، فإن جلسة منح الثقة قد تعقد نهاية الأسبوع القادم، بعدما قطع…

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