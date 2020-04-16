ما هي أرباح او خسائر العراق من اتفاق أوبك + ؟!

2020/04/16 | 11:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:باسل عباس خضير وافقت الحكومة العراقية على توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم 39 لسنة 2020 والمتضمنة محضر اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول ( اوبك ) ومجموعة اوبك بلس على خفض...أكمل القراءة ←

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