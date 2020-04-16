محمد صلاح ضمن أسرع 10 لاعبين في العالم

2020/04/16 | 11:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجد نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، في قائمة أسرع 10 لاعبين في العالم، حسب ما نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.وبلغت سرعة الجناح المصري 35 كم في الساعة الواحدة، وذلك في المركز الثامن.وضمت القائمة كل من:المركز الأول: كيليان مبابي، باريس سان جيرمان: 36 كم في الساعة.المركز الثاني: كريم بالعربي، باير ليفركوزن، 35.27 كم في الساعة.المركز الثالث: كايل […]

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