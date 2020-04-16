من دروس احتلال العراق!

2020/04/16 | 11:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جاسم الشمري “كنز الإنسان الحقيقي هو أخطاؤه التي تتراكم على مدى آلاف السنين”، بهذه المقولة المميزة للفيلسوف الإسباني ( خوسيه أورتيغا إي غاسيت) تناولت مجلة ناشيونال إنترست الأميركية، يوم الأربعاء...أكمل القراءة ←

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