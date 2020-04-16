قيادة العمليات المشتركة تدعو تركيا لـ”عدم تكرار” التصرفات “الاستفزازية”!

2020/04/16 | 11:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دعت قيادة العمليات المشتركة، السلطات التركية لـ”عدم تكرار” خرق الاجواء العراقية فيما ابدت استعدادها للتعاون مع الجانب التركي فيما يخص الحدود.وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه: “نستنكر اختراق الاجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل صباح أمس الاربعاء 15 نيسان 2020 واستهدف مخيم للاجئين قرب […]

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