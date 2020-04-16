الصحة توصي بتمديد الحظر وفق اجراءات جديدة في اقليم كوردستان

2020/04/16 | 11:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير صحة اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الخميس عن توصية الوزارة السلطات في الاقليم بتمديد الحظر وفق اجراءات جديدة في ظل انخفاض معدل الاصابات بفيروس كورونا المستجد.

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