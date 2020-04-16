الصحة العالمية تزود اقليم كوردستان بمعدات طبية قيمتها نصف مليون دولار

2020/04/16 | 11:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الخميس عن تزويد منظمة الصحة العالمية الاقليم بمعدات طبية جديدة تدخل في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل ، ان "منظمة الصحة العالمية زودتنا بمجموعة جيدة من المعدات الطبية مؤلفة من اجهزة فحص للفيروس، واجهزة تنفس واقنعة طبية، ونظارات واقية اضافة الى معقمات".

واضاف ان "المنظمة سبق ان زودتنا بألف جهز فحص من كورونا"، مشيرا الى ان قيمة المعدات الجديدة التي حصل عليها الاقليم من المنظمة بلغت نصف مليون دولار امريكي.

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