2020/04/16 | 11:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس كورونا .. مرض يهدد حياة 117 مليون طفل في 37 دولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/16 | 11:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليس كورونا .. مرض يهدد حياة 117 مليون طفل في 37 دولة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليس كورونا .. مرض يهدد حياة 117 مليون طفل في 37 دولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).