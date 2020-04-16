الحوار_المتمدن #سعيد_مضيه - سعيد مضيه - كورونا ذكّر البشرية بقيمة الوعي العلمي

2020/04/16 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه كورونا ذكّر البشرية بقيمة الوعي العلمي 1من 3 1- الشرق الأوسط منطقة طاردة للعلم والعلماء تتوارد التحليلات والتنبؤات، في خضم أزمة الوباء، بصدد ما بعد كوارث الموت الجماعي، خاصة والبشرية تنتظر جهود العلماء في رد غائلة الوباء الفتاك.



عرت محنة الوباء سياسات الخصخصة التي أعفت الحكومات من واجباتها في توفير خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية حقا أوّليّا للجماهير لتباع الخدمة الصحي......

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