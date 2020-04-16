عناصر الميليشيات ليسوا وحدهم قتلة العراقيين

2020/04/16 | 11:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.ماجد السامرائي في علم التحقيقات الجنائية قد يكون القاتل أداة للجريمة وحلقة منها وليس مصدرها الأخير، هذا المنطق يمكن تطبيقه على الميليشيات الإيرانية في العراق المنفذة لمسلسل القتل لا...أكمل القراءة ←

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