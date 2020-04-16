“فيسبوك” يصمم جهازا جديدا لعلاج مرضى كورونا

2020/04/16 | 11:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مؤسس شركة “فيسبوك” ومديرها التنفيذي مارك زوكربيرغ ، عن مبادرة طبية للمساهمة في علاج فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).وكتب زوكربيرغ، على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، اليوم الخميس “يقوم فريق من الباحثين بجامعة ستانفورد البحثية الأمريكية، بمسابقة الزمن لتصميم وإنتاج جهاز تنفس صناعي رخيص الثمن، يمكن استخدامه لمرة واحدة في

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